Эрдоган обвинил мировые СМИ в замалчивании убийств журналистов в Газе
Мировые СМИ, в том числе ведущие газеты США, Франции и Германии, молчат о гибели журналистов в результате резни в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на TRT World Forum 2023, передает РИА Новости.
По словам турецкого лидера, к настоящему времени более 70 представителей СМИ погибли в результате израильских атак в секторе Газа.
"Где же мир? Почему они молчат? - обратился Эрдоган к представителям мировых СМИ. - Почему они не публикуют свои заголовки об убитых представителях прессы?".
При этом президент Турции указал на молчание известных газет Великобритании, США, Франции и Германии.
"Ни одна из них не издает ни звука, - подчеркнул он. - Резня в Газе подсказала нам о важности справедливой и добросовестной прессы".