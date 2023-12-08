От «Правого сектора»* до поддержки СВО: как сменилась позиция Ильи Кивы

6 декабря на территории подмосковного отеля нашли тело 46-летнего Ильи Кивы. Уроженец Полтавы, когда-то бывший заметным членом «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация), в последние годы своей жизни поддерживал Россию и спецоперацию на Украине. Как изменились взгляды украинского политика, рассказал «Царьград».

Времена Майдана и конфликта с Донбассом

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После начала Евромайдана Кива быстро сориентировался и вступил в ряды «Правого сектора»*. Он сблизился с его главой Дмитрием Ярошем и стал сперва руководителем полтавского центра «Правого сектора»*, а после и регионального центра организации в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Позднее он участвовал в боях с ополчением Донбасса.

В те же годы с Кивы сняли судимость за взятку, которую он получил в 2011 году. Его приняли в структуры МВД — сперва в Донецкой, а после в Херсонской области. После стал советником главы МВД Арсена Авакова. В тот период он жестко высказывался о жителях Донбасса, которые не были согласны с переворотом в Киеве.

«Ещё раз говорю: Донбасс любит силу, прекратите слюнявить, играть в игры. ...Наша задача — научить их (жителей Донецка) любить Украину», — говорил он.

Кроме того, Кива плохо высказывался и о любителях «русского мира» в целом и заявлял, что он и его сторонники будут «стирать» их с территории Украины. Тогда он считал, что таких людей «надо было уничтожать и не бояться».

«Вот поэтому сейчас я думаю, всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуются тряпочками типа колорадских ленточек у себя на кухне, вот всех их нужно закапывать в землю», — заявлял он.

Президентские выборы и смена точки зрения.

В 2019 году Кива выдвинулся на президентские выборы от Социалистической партии Украины, став соперником Владимира Зеленского. Проигрыш был разгромным — набрать политику удалось лишь 0,03% голосов. После этого он перешел в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в составе которой он стал нардепом Верховной рады.

Тогда же и сменилась риторика Кивы. Он начал поддерживать Россию и даже поздравлял президента России Владимира Путина с днем рождения. Позднее, в январе 2022-го года, Кива уехал сперва в Испанию, откуда перебрался в Москву, запросив политическое убежище. Он поддержал спецоперацию и говорил, что текущий курс Киева ведет к уничтожению Украины.

Сам Кива объяснял смену своих взглядов тем, что участия в боях против ополчения Донбасса у него появилось время задуматься о своих действиях и решениях. По его словам, тогда он был лишь солдатом, однако позднее, переосмыслив все, стал политиком и «начал исправлять свои ошибки».