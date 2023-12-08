В Молдавии отказались вернуть в эфир российские телеканалы

«Мы уже подготовили и вот даже уже утвердили несколько пакетов законов, которые позволяют управлять подобными ситуациями и вне режима ЧП. Следовательно, те 12 каналов, которые о [обвиняются в] пропаганде и незаконном финансировании и обслуживании преступных групп, не смогут больше выходить в эфир», — сказал молдавский премьер.