Дублин объявил Рамаллу городом-побратимом и пообещал поднять флаг Палестины

Администрация столицы Ирландии объявила палестинскую Рамаллу своим городом-побратимом. Последний раз подобными узами Дублин себя связывал с Пекином в 2010 году.

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Как заявил мэр Дублина Дохи де Роште, заключенное населенными пунктами Соглашение о дружбе будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя городами. Стороны выразили взаимную заинтересованность в обмене опытом в сфере транспорта, путешествий, изменения климата.

Руководство Дублина также подтвердило намерение вывесить на следующей неделе на здании администрации флаг Палестины в качестве символа поддержки и солидарности с населением сектора Газа, выживающим в условиях непрекращающихся атак со стороны Израиля.