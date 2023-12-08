Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналом Le Point указал на неготовность Евросоюза принять Украину в сообщество. Один из факторов, как уточнил он, — коррумпированность.

Политик сообщил об отсутствии планов способствовать «плохому решению» ЕС по данной стране. Премьер также назвал ложью отчет Еврокомиссии, в котором говорится о выполнении четырех предварительных условий из семи.

«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире», — указал Орбан.

Политик сообщил о необходимости в трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий для вхождения в сообщество Киева.