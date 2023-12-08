Орбан назвал страну, которую считает одной из самых коррумпированных
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с журналом Le Point указал на неготовность Евросоюза принять Украину в сообщество. Один из факторов, как уточнил он, — коррумпированность.
Политик сообщил об отсутствии планов способствовать «плохому решению» ЕС по данной стране. Премьер также назвал ложью отчет Еврокомиссии, в котором говорится о выполнении четырех предварительных условий из семи.
«Украина, как известно, — одна из самых коррумпированных стран в мире», — указал Орбан.
Политик сообщил о необходимости в трансформации европейской системы сельскохозяйственных субсидий для вхождения в сообщество Киева.
Ранее Орбан обратился к Евросоюзу с призывом не инициировать обсуждения о членстве Украины на предстоящем саммите в Брюсселе. По его мнению, ЕС необходимо поднять данный вопрос через пять — десять лет. По словам премьер-министра, пока переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не стоит.