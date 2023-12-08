Президент Украины Владимир Зеленский лично согласовывает списки по ликвидации политических оппонентов, как в случае с убийством экс-депутата Ильи Кивы , заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией " Владимир Рогов со ссылкой на свои источники. Москва24

«На закрытой части Совета национальной безопасности и обороны Украины неоднократно обсуждалась ликвидация неугодных Зеленскому людей из оппозиционного лагеря. На подобных сходках Зеленский часто заявляет о том, кто и где его обидел, неправильно пошутил и что подобных людей надо наказать путем физических расправ, чтобы запугать несогласных с тем беспределом, который творит киевский режим», — рассказал Рогов. Lenta.ru