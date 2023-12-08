В Литве проверят выдачу паспортов детям Романа Абрамовича

Президент Литвы поручил проверить правильность выдачи паспортов детям Абрамовича
Президент Литвы Гитанас Науседа поручил проверить, «насколько правильно» дети российского предпринимателя Романа Абрамовича получили гражданство республики. Об этом сообщил местный телеканал LRT.
Как подчеркивается в материале, бизнесмен находится под санкциями Европейского союза (ЕС). При этом сам литовский лидер уточнил, что наследники Абрамовича получили паспорта в соответствии с законодательством.
«Надо проверить, насколько правильно оно (законодательство — «Газета.Ru») было применено. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против РФ», — добавил Науседа.
Также он призвал принять меры в случае подтверждения данной информации. В частности, глава государства указал на необходимость в такой ситуации применить по отношению к Анне и Аркадию Абрамовичам «других литовских законов».
В начале декабря издание Delfi опубликовало материал, в котором со ссылкой на данные международного журналистского расследования Cyprus confidential сообщило о наличии у детей Романа Абрамовича литовского гражданства. Как отметили авторы материала, сын предпринимателя получил паспорт иностранного государства еще 10 лет назад. Более того, срок действия документа истек 5 декабря 2023 года.