Бывший премьер Литвы сравнил президента республики с мухой

Депутат Европарламента и бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс сравнил действующего президента республики Гитанаса Науседу с мухой. Такое заявление сделал политик, комментируя решение президента переизбраться на выборах в следующем году, слова Кубилюса приводит агентство «Sputnik.Литва».

«Много слов о «мы» и о государстве «всеобщего благосостояния»: мне это напоминает анекдот, как муха сидит между рогами тяжело пашущего вола и гордо заявляет, как хорошо мы пашем», — заявил политик.

Кубилюс в Европарламенте представляет партию «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». Эта партия была основным конкурентом Науседы и на выборах 2019 года.