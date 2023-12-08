В США сравнили обвинения сыну Байдена с ядерным взрывом для семьи президента

Новые обвинения против сына президента США Хантера Байдена в неуплате налогов сродни взрыву ядерной бомбы для семьи американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил обозреватель американского издания Washington Times Чарльз Хёрт в интервью телеканалу Fox News.

«(Обвинение – прим. ред.) похоже на ядерную бомбу, взорвавшуюся для семьи Байдена», — сказал обозреватель.

До этого сообщалось, что в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорнии поступило обвинительное заключение, согласно которому сын американского президента не уплатил государственные налоги в размере $1,4 млн.

Адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл заявлял, что сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден полностью выплатил все налоги, поэтому выдвинутые в отношении него обвинения безосновательны.