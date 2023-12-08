Несколько депутатов Верховной Рады сложили мандаты

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении два новых антикоррупционных закона. Один из них, в частности, позволяет Национальному агентству по предотвращению коррупции проверять имущество кандидатов на публичные должности, а также проводить проверки повторно.