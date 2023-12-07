Кирби признал, что у США заканчиваются ресурсы для помощи Украине

Ресурсы, выделенные властями США на помощь Украине, исчерпаются через несколько недель, признал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

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Журналисты попросили координатора прокомментировать ситуацию в сфере помощи Киеву со стороны США на фоне отказа Конгресса от предоставления дополнительных средств Тайваню, Израилю и Украине.

«Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель», — уточнил Кирби.

Чиновник отметил, что после этого Вашингтон уже не сможет направлять Киеву пакеты военной помощи.

Кроме того, подчеркнул координатор, США не в состоянии дать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в дальнейшем.