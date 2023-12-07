Блинкен объяснил свою реакцию на то, что Байден назвал Си «диктатором»
Блинкен назвал причину своего поступка во время выступления Байдена
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объяснил «усталостью от длинного дня» странную реакцию на слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом пишет Politico.
Ранее в интернете появился видеоролик, на кадрах которого Блинкен внимательно слушает речь президента. В момент, когда Байден называет китайского лидера «диктатором», госсекретарь морщится и неодобрительно качает головой.
По данным газеты, ведущие шоу «Король Чарльз» на канале CNN Гейл Кинг и Чарльз Баркли попросили политика объяснить свою реакцию. Блинкен в ответ «усмехнулся и беззаботно объяснил свое поведение».
Госсекретарь отметил, что у высших официальных лиц США «был действительно долгий день, очень важный и напряженный разговор с Китаем».
На фоне этого, заметил Блинкен, у него затекла шея, он покачал головой, чтобы снять напряжение. Он добавил, что такое случается в конце сложного дня.
Автор статьи констатировал, что фактически госсекретарь признал наличие напряженности в отношениях между двумя державами.