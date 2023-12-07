Блинкен объяснил свою реакцию на то, что Байден назвал Си «диктатором»

Блинкен объяснил свое поведение во время выступления Байдена

© EPA / ТАСС

Блинкен назвал причину своего поступка во время выступления Байдена

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объяснил «усталостью от длинного дня» странную реакцию на слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом пишет Politico.

Ранее в интернете появился видеоролик, на кадрах которого Блинкен внимательно слушает речь президента. В момент, когда Байден называет китайского лидера «диктатором», госсекретарь морщится и неодобрительно качает головой.

По данным газеты, ведущие шоу «Король Чарльз» на канале CNN Гейл Кинг и Чарльз Баркли попросили политика объяснить свою реакцию. Блинкен в ответ «усмехнулся и беззаботно объяснил свое поведение».

Госсекретарь отметил, что у высших официальных лиц США «был действительно долгий день, очень важный и напряженный разговор с Китаем».

На фоне этого, заметил Блинкен, у него затекла шея, он покачал головой, чтобы снять напряжение. Он добавил, что такое случается в конце сложного дня.