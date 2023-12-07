Наследный принц Омана призвал изменить несправедливый миропорядок
Несправедливый миропорядок следует изменить, заявил наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязин бен Хайсам Аль Саид. Об этом пишет РИА «Новости».
В Москве проходит масштабный международный форум «Россия зовет!». В форуме принимают участие политики, финансисты из Китая, Индии, Турции, ряда арабских стран.
На мероприятии выступил президент РФ Владимир Путин. Он охарактеризовал нынешнее положение дел в экономике России и мира.
В ходе встречи с российским лидером принц рассказал, что внимательно слушал его речь. Он пояснил, что разделяет взгляды Путина на нынешнюю международную ситуацию.
«Я разделяю все высказанные вами оценки нынешней международной ситуации, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения сложившегося несправедливого миропорядка и засилья Запада», — заметил бен Хайсам.
Кроме того, отметил принц, он согласен с тем, что необходимо построить на планете новый справедливый миропорядок, работать на тем, чтобы в экономике и политике не было двойных стандартов.