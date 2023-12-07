Парламент Дании принял закон о запрете сожжения Корана

Парламент Дании принял закон, предполагающий установление запрета на сожжение религиозных текстов, в том числе Корана. RT на русском

Отмечается, что «за» законопроект проголосовали 94 парламентария, «против» запрета выступили 77 депутатов. Подчеркивается, что нововведение вступит в силу через семь дней. Закон предполагает, что ненадлежащее обращение с важными религиозными текстами будет является преступлением, а его нарушение грозит лишением свободы сроком до двух лет. Газета.Ru

«История сурово осудит нас за это, и на то есть веские основания. Все сводится к тому, определяется ли ограничение свободы слова нами или оно продиктовано извне», — отреагировала лидер выступающей против закона партии «Датские демократы» Ингер Стойберг. Lenta.ru