Зеленский ввел новые санкции против России

Власти Украины ввели санкции против 185 физических лиц из России и других стран, а также против 181 юридического лица. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. ТАСС
Решение «о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные действия» вступает в силу с 7 декабря 2023 года. Lenta.ru
В документе отмечается, что санкции против 185 физических лиц и 181 юридического лица вводятся на пять или десять лет. Например,в список попали командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, заместитель премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Также в списке граждане Украины, Молдавии, Узбекистана, Германии, ОАЭ и других стран. Газета.Ru