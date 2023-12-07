Зеленский ввел новые санкции против России

Власти Украины ввели санкции против 185 физических лиц из России и других стран, а также против 181 юридического лица. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. ТАСС

Решение «о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные действия» вступает в силу с 7 декабря 2023 года. Lenta.ru