В Норвегии подняли вопрос о санкциях против Китая из-за его помощи России

Член норвежского парламента Гюри Мельбю обратился к главе министерства иностранных дел страны Эспену Барту Эйде с вопросом о том, что делает Осло для предотвращения обхода санкций против России со стороны Китая. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим текстом обращения Мельбю.

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В пояснении к парламентскому запросу Мельбю напомнил о намерении ЕС ввести санкции против 13 китайских компаний, в случае если Пекин «не прекратит экспорт многоцелевых технологий и/или материалов в Россию». Подобные действия КНР, по мнению норвежского депутата, представляют собой «неприемлемое уклонение от санкций».

В связи с этим Мельбю спрашивает о планируемых действиях Норвегии в контексте противодействия Китаю.

«Какие инициативы предпринимает Норвегия, чтобы предотвратить обход санкций против России со стороны Китая, и готова ли Норвегия ввести санкции в отношении отдельных китайских компаний, если Китай не прекратит экспорт многоцелевых технологий/материалов в Россию?» — поинтересовался он.

Ранее норвежский депутат Расмус Ханссон заявил, что Осло стоит обратить внимание на растущую поддержку России со стороны Китая. Парламентарий напомнил, что, хотя торговля между Россией и Европой существенно сократилась после начала конфликта на Украине, за тот же период резко выросла торговля между Россией и Китаем.