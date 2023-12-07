Экоактивисты облили грязью собор Святого Марка в Венеции

В четверг, 7 декабря, экоактивисты облили грязью вход в собор Святого Марка в Венеции. Об инциденте стало известно итальянскому агентству ANSA.

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Участники акции протеста использовали огнетушители, чтобы запачкать жидкой грязью наружные стены церкви. После они развернули баннеры с надписью «фонд ремонта» и назвали свои действия «пожарной тревогой».

«Венеция тонет, потому что правительство не предпринимает меры по предотвращению климатического кризиса. Вы — последние, кто имеет возможность увидеть этот собор над уровнем моря», — заявил один из участников демонстрации.

Отмечается, что к акции присоединились два французских туриста, после чего на место прибыли сотрудники полиции.