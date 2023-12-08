Трамп пожаловался на плохой совет адвоката

Экс-президент США Дональд Трамп пожаловался, что он был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за плохого совета своего адвоката. Об этом сообщает Newsweek.

Таким образом Трамп прокомментировал решение суда присяжных в Нью-Йорке, который признал его виновным в совершении сексуального насилия над журналистом и писателем Элизабет Джин Кэрролл в универмаге Bergdorf Goodman в 1990-е годы. Адвокат Трампа посоветовал ему не приходить на судебный процесс и проигнорировать его.