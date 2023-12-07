Одна из стран СНГ пообещала соблюдать санкции против России

«Мы не можем поддерживать Москву или Киев в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать ограничения, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли», — сказал Кулубаев, добавив, что Россия остается для республики основным торговым партнером. Говорит Москва