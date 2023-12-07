Экономист расшифровал «пророчество Ротшильдов» на 2024 год

Британский журнал The Economist в ноябре представил новую обложку-ребус с прогнозом на 2024 год. «Комсомольская правда» назвала The Economist «рупором» финансового клана Ротшильдов и попросила российского экономиста Юрия Белоуса расшифровать их «пророчество».

© The Economist

По конспирологической теории, в своих ежегодных обложках The Economist зашифровывает будущее мира. В действительности картинки-ребусы обозначают основные тренды, возможные события и главных персон грядущего года.

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Белоус обратил внимание, что центральным элементом обложки стала урна для голосования. В 2024 году выборы пройдут сразу в 70 странах, включая Россию, США, Мексику, Великобританию, Финляндию, ЮАР. В странах, которые будут выбирать своих лидеров, проживает около 4,2 миллиарда человек — более половины населения планеты, поэтому итоги выборов будут так важны.

В центре верхней части рисунка «лицом к лицу сошлись» президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский. Между ними авторы ребуса поместили песочные часы.

«Часики тикают!» — отметил экономист.

Он обратил внимание, что над Путиным нарисован голубь с оливковой ветвью, символ мира, а над Зеленским — бомбы. Как напомнила «КП», Путин недавно подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но Киев публично объявил о выходе из переговорного процесса.

Газета отметила, что много вопросов вызвала «загадочная женщина с конским хвостом», нарисованная на стороне Зеленского. Белоус объяснил, что это фаворитка президентских выборов-2024 года Мексике, климатолог Клаудиа Шейнбаум, которая не имеет никакого отношения к Украине. Экономист обратил внимание, что на стороне Путина в противопоставление Шейнбаум нарисован Трамп. По версии журнала, если и Шейнбаум, и Трамп победят на выборах в своих странах, между ними случится серьезное противостояние (экс-президент США не отказывается от мечты отгородиться от Мексики стеной).

Среди других рисунков обложки — ракеты и космические аппараты, которые изображают американский космический корабль «Аполлон-11», ракеты-носители «Сатурн-5» и Falcon Heavy, а также межпланетную станцию NASA Europa Clipper, которая будет искать жизнь на спутнике Юпитера Европе. Изображение справа от урны объединяет искусственный интеллект и квантовый компьютер, с помощью которых можно получить «неограниченные возможности по управлению обществом».