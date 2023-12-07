Чем известен убитый экс-депутат украинской Рады Илья Кива

6 декабря в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ СК РФ, на теле убитого обнаружили два пулевых ранения. Ответственность за убийство уже взяли на себя украинские спецслужбы.

Кива начал свой путь к известности и политической карьере с руководства отделением «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация) в 2014 году, а спустя 8 лет, в 2022-м, уехал в Россию и поддержал спецоперацию. Рассказываем, чем запомнился политик.

Защита прав потребителей и «Правый сектор»*

Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве. Учился в геологоразведочном техникуме, а после окончил Полтавский государственный пединститут, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, а также нацакадемию МВД Украины. С 2008 по 2010 год Кива работал на Донецкой железной дороге, а в 2010-2011 годах занимал должность замглавы отдела ремонта и строительства кольцевой дороги Службы автодорог в Киевской области.

С 2011 года он занялся защитой прав потребителей в Полтавской области и в том же году был арестован — по подозрению в получении взятки. Сам Кива утверждал, что причиной ареста стал конфликт с заместителем начальника полтавского управления по борьбе с организованной преступностью. В результате суд назначил ему мягкое наказание в виде штрафа примерно в 10 тысяч гривен — СМИ тогда писали, что основанием для этого стала черепно-мозговая травма и последовавшая за ней инвалидность.

Более известен широкой аудитории Кива стал с марта 2014 года. Тогда он стал руководителем полтавского центра «Правого сектора»*, а после и регионального центра экстремистской организации в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины. К августу 2014 года Кива возглавил подразделение «Полтавщина», в составе которого он 1,5 года служил в зоне антитеррористической операции на Донбассе. По его словам, в результате он был контужен под Дебальцево. После службы он называл себя подполковником в запасе.

Политическая карьера

В 2016 году Кива занял должность советника главы МВД Украины Арсена Авакова. Покинуть пост ему пришлось спустя год, в 2017 году, на фоне критики экономической политики экс-премьера Украины Арсения Яценюка. Несмотря на свою работу в «провальном» правительстве, в октябре 2017 года Кива смог избраться главой профсоюзов МВД Украины.

Тогда же Кива занялся партийной деятельностью и возглавил Социалистическую партию Украины. От партии его выдвинули на президентские выборы в 2019 году, где он набрал лишь 0,03%. После провала он перешел в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», в составе которой он стал нардепом Верховной рады.

Во время депутатской деятельности Кива был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Кроме того, в июне он возглавил новое движение «Патриоты — За жизнь». Сама работа депутата в Раде сопровождалась рядом скандалов — СМИ писали, что в парламенте он смотрел эротические видео, приходил на заседание в маске Джокера, поздравлял президента России Владимира Путина.

Переезд в Россию

В январе 2022 года Кива покинул Украину, заявив о «притеснении свободы слова» и «поддержке националистов и фашистов» в стране. В апреле 2022 года он запросил российское гражданство и политическое убежище — тогда он заявил, что готов укреплять госграницы России и защищать страну как свою родину. Он поддержал спецоперацию и выступил за вхождение Украины в состав РФ.

На Украине после отъезда ему предъявили обвинение в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. В ноябре его заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.

В России Кива стал активно обличать Киев. Он приходил на эфиры российских телепередач, а также активно вел Telegram-канал, где критиковал Владимира Зеленского и украинские власти в целом.