Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс

Эспер: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс
Бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью MSNBC заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на очередных президентских выборах, он может вывести Соединённые Штаты из НАТО, что станет ознаменует конец для альянса.
Он выразил уверенность в том, что после переизбрания будет организован вывод американских войск из стран — членов НАТО.
«И в итоге это может привести к развалу всего альянса», — сказал Эспер в интервью MSNBC.
Также он допустил выход американских военных из ряда других стран по всему миру.
По его мнению, это также означало бы окончание гегемонии США, и развал «правил и норм», установившихся за последние годы.
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что считает «разумной» идею выхода страны из НАТО и переоценки членства в ООН.