Экс-глава Пентагона: Трамп может вывести США из НАТО и уничтожить альянс

Бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью MSNBC заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на очередных президентских выборах, он может вывести Соединённые Штаты из НАТО, что станет ознаменует конец для альянса.

Он выразил уверенность в том, что после переизбрания будет организован вывод американских войск из стран — членов НАТО.

«И в итоге это может привести к развалу всего альянса», — сказал Эспер в интервью MSNBC.

Также он допустил выход американских военных из ряда других стран по всему миру.