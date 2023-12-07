Эспер: Избрание Трампа на пост президента США приведет к краху НАТО

В случае избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки, он выведет страну из НАТО, что послужит концом для Североатлантического альянса. Такое мнение выразил бывший министр обороны США Марк Эспер.

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— Точно (будет — прим. «ВМ») вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса, — заявил он.

Также Эспер отметил, что это ознаменовало бы конец политического и военного превосходства Соединенных Штатов. Если это произойдет, за этим последует развал устоявшихся за последнее время «правил и норм» на мировой арене, добавил он в ходе интервью каналу MSNBC.

Возвращение в политику бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа станет «праведным крестовым походом» против действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил экс-глава государства в ходе встречи с избирателями в штате Айова.