В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток

Британский таблоид Daily Mail обратил внимание, что президент России Владимир Путин «тепло пожимал руки» чиновникам в ОАЭ после того, как «отказался подойти ближе чем на 20 метров» к британскому послу на мероприятии в Кремле «по санитарным соображениям».

4 декабря в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот новых послов. В ней приняли участие послы Австралии, Германии, Греции, Великобритании, Швеции и других стран (всего 21 дипломат). Путин выступил на церемонии с речью, в конце которой пожелал послам успехов, поздравил их с наступающими праздниками и выразил сожаление, что у него не получится поговорить с ними подробнее.

«К сожалению, по санитарным соображениям мы не можем поговорить подробнее, пообщаться. Надеюсь, настанут лучшие времена не только в политике, но и в сфере здравоохранения, и мы сможем это сделать», — заявил президент РФ.

Daily Mail назвала такой подход «пренебрежительным», отметив, что всего через день Путин отправился на Ближний Восток, чтобы поприветствовать официальных лиц ОАЭ и Саудовской Аравии «вопреки санитарным соображениям».