Пока вы спали: подробности о стрельбе в Лас-Вегасе и санкции Австралии против россиян

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Полиция установила личность устроившего стрельбу в университете в Лас-Вегасе

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Стрельбу на территории Невадского университета в Лас-Вегасе устроил 67-летний профессор. Его личность установила полиция. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Уточняется, что преступником оказался профессор колледжа, связанный с образовательными учреждениями в штатах Джорджия и Северная Каролина. Более подробной информации о мотивах мужчины и о том, связан ли он каким-либо образом с Невадским университетом, пока не приводится.

В результате стрельбы в Невадском университете три человека погибли, еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Антонов назвал недопустимой риторику Вашингтона о возможности столкновения ВС США и РФ

Провокационные заявления Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и России недопустимы для ядерной державы. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Он указал, что США «окончательно потеряли связь с реальностью», пытаясь подлить масла в огонь, о чем свидетельствуют рассуждения о вероятности прямого столкновения вооруженных сил Вашингтона и Москвы. Антонов подчеркнул, что подобного рода рассуждения недопустимы для «ответственной ядерной державы».

Западная группировка ВС РФ отразила пять атак ВСУ на купянском направлении

Пять атак Вооруженных сил Украины отразила западная группировка войск РФ на купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет ТАСС.

Он указал, что российские военнослужащие отразили четыре контратаки противника в районе озера Лиман, украинских солдат удалось отогнать в южную сторону. Также позиции ВС РФ были атакованы на направлении Ивановка-Ягодное, но и там атака была отражена, противник отошел в западном направлении.

Австралия ввела санкции против сотрудников Следственного комитета и ФСБ России

Австралия расширила санкционный список против лиц из России на 13 позиций, включив в него несколько руководителей Следственного комитета (СК) России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо МВД Австралии.

Ограничение на въезд в Австралию, а также заморозка всех активов в случае их обнаружения теперь действуют в отношении первого заместителя председателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева, заместителей председателя СК РФ Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ Дениса Колесникова, следователя по особо важным делам СК Андрея Задачина, судей Елены Ленской, Виталия Белицкого и Екатерины Дорохиной.

Япония выделит Украине $4,5 млрд помощи

Япония выделит новую помощь Украине в размере $4,5 млрд, в том числе напрямую и через Всемирный банк. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.