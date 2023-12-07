Ключевой союзник России захотел сотрудничать с ЕС

Китай выражает желание установить партнерство по взаимовыгодному сотрудничеству с Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин .

На встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен , председатель КНР заявил, что необходимо постоянно укреплять политическое взаимное доверие, достигать стратегического консенсуса и устранять различные препятствия.

Страны G7 также хотят привлечь Китай на свою сторону. В ходе онлайн-саммита они выразили желание установить конструктивные и стабильные отношения с Китаем. Целью такого сотрудничества является оказание давления на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы ожидают от Пекина большей поддержки, передает Life.