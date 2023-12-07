Си Цзиньпин встретился в Пекине с руководством Евросоюза

Предыдущая очная встреча на высшем уровне в данном формате состоялась в 2019 году. В этот раз переговоры должны были продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу. Все основные мероприятия пройдут 7 декабря, после чего Мишель вылетит в Европу. Задержится ли еще на день в Пекине фон дер Ляйен, пока не ясно.