Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян из-за Кара-Мурзы*

Австралия ввела санкции против 13 россиян, связав их с делом Кара-Мурзы*
Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом публициста Владимира Кара-Мурзы*.
Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.
Кроме того, страна также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти российских граждан, включая заместителя министра.
Имена этих людей не называются.
В июле суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии.
Также в МИД Японии заявили, что Токио до конца года расширит антироссийские санкции.
*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.