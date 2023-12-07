Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян из-за Кара-Мурзы*

Австралия ввела санкции против 13 граждан России, связав их с делом публициста Владимира Кара-Мурзы*.

Об этом заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

«Австралия ввела адресные финансовые санкции в стиле закона Магнитского и запрет на поездки в отношении трёх агентов ФСБ», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, страна также ввела финансовые санкции и запреты на поездки в отношении десяти российских граждан, включая заместителя министра.

Имена этих людей не называются.

В июле суд оставил в силе решение приговорить Кара-Мурзу* к 25 годам колонии.

Также в МИД Японии заявили, что Токио до конца года расширит антироссийские санкции.