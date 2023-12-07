Зеленского предупредили о фракциях сопротивления

По его словам, сторонники украинского президента Владимира Зеленского начали терять к нему интерес из-за отсутствия мотивации. Кроме того, рассказал журналист, формируются «фракции сопротивления» главе государства. «Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править жестче… или уйти, если это еще возможно», — отметил он. Сложившуюся на Украине ситуацию Марьянович охарактеризовал как неопределенную.