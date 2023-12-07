Япония дополнительно выделит Украине миллиард долларов

Дополнительную помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов анонсировала Япония. Об этом заявило Министерство иностранных дел Японии, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, премьер-министр Фумио Кисида объявил о предоставлении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 1 миллиарда долларов, в эту сумму также входит гуманитарная помощь и помощь на восстановление.

«Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит 4,5 миллиарда долларов», — уточнило внешнеполитическое ведомство.

До этого сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине заем под гарантии правительства Японии.

Ранее Токио заявил о готовности ввести санкции против организаций третьих стран, которые, по их оценке, помогают России обходить введенные против нее санкции.