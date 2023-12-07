Институт IfW заявил о рекордно низком финансировании Киева со стороны Запада

Финансирование Украины со стороны западных стран в августе-октябре текущего года упало почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом за 2022 год, что является самым низким показателем с начала прошлого года. Это следует из отчета Кильского института мировой экономики (IfW). По данным IfW, Украина с августа по октябрь нынешнего года получила от Запада €2,11 млрд. Это на 87% меньше, чем за тот же отрезок времени в 2022 году. Кроме того, из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, лишь 20 стран согласовали пакеты помощи за последние три месяца, что также является самым низким показателем за последние три месяца. Директор исследовательского центра института Кристоф Требеш заявил, что в последнее время страны стали менее решительны в вопросе поставок Украине, а также прокомментировал нерешительность Соединенных Штатов в дальнейшем финансировании Украины словами "Киев может лишь надеяться, что Европейский союз одобрит пакет на сумму €50 млрд.". 6 декабря президент США Джо Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран. В ночь на 6 декабря стало известно, что Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине.