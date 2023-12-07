Венесуэла объявила об аннексии Западной Гайаны

Венесуэла мобилизует армию и объявляет об аннексии Западной Гайаны. Об этом сообщает издание El Pais.

Ранее стало известно, что в Венесуэле состоялся референдум о включении новых территорий в состав страны. 95,4% избирателей проголосовали за присоединение спорного региона Эссекибо. В голосовании приняло участие 10 миллионов человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что результаты референдума - первый шаг к национальному единству и борьбе за то, что принадлежит стране. Однако ООН призывала Венесуэлу воздержаться от действий, которые могут изменить статус региона Эссекибо, контролируемого Гайаной.