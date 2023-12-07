В США высказались о территориальном споре Гайаны и Венесуэлы

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али заверил, что американская сторона уважает суверенитет республики, а также подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование территориального спора между этой страной и Венесуэлой. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

По его словам, Блинкен в беседе "подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Гайаны".

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"Госсекретарь также вновь подчеркнул, что США призывают к мирному урегулированию спора и к тому, чтобы все стороны уважали арбитражное решение от 1899 года о демаркации границы между Венесуэлой и Гайаной, если стороны не достигнут новых договоренностей или компетентная международная организация не примет иного решения", - отмечается в документе.

Как констатировали госсекретарь США и президент Гайаны, "Международный суд ООН 1 декабря постановил, что сторонам нужно воздержаться от любых действий, которые могут обострить или расширить спор".

"Госсекретарь подчеркнул, что США рассчитывают на тесное взаимодействие с Гайаной после того, как она станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН в январе 2024 года", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что стороны также отметили "важность поддержания мира и демократии в Западном полушарии".

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.