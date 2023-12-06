Байден выступил со спецобращением по Украине

Президент США Джо Байден выступил со спецобращением по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден выступил со спецобращением по Украине
© Lenta.ru

Американский лидер заявил, что обсудил со странами «Большой семерки» (G7) продолжение помощи Киеву. При этом он отметил, что лично не готов отвернуться от Украины.

«Думаю, большинство американцев тоже», — сказал Байден.

Одновременно с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит от Вашингтона новый пакет военной помощи. Он уточнил, что речь идет о поставках на сумму до 175 миллионов долларов.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости