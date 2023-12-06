Президент США Джо Байден выступил со спецобращением по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер заявил, что обсудил со странами «Большой семерки» (G7) продолжение помощи Киеву. При этом он отметил, что лично не готов отвернуться от Украины.

«Думаю, большинство американцев тоже», — сказал Байден.