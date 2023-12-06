В Баварии запретят использовать так называемый гендерный язык

В государственных и общественных учреждениях Баварии запретят использовать так называемый гендерный язык, подчеркивающий равенство полов. Об этом объявил переизбранный недавно на пост баварского премьера Маркус Зёдер. Теперь в местных школах будут учиться не "ученики*цы", как это принято писать по правилам гендерного немецкого, а просто ученики. Управлять землей будут чиновники, а не "чиновники*цы", а в СМИ вместо "журналистов*ок" станут работать обычные журналисты. (Звездочки тут в гендерных словах можно заменить на двоеточия - и так, и так пишут).

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Запрет также коснется университетов, общественного радио и телевидения и прочих подобных учреждений. Таким образом Бавария станет первой немецкой федеральной землей, где гендерный язык останется разрешенным фактически только в частной сфере. До сих пор подобные запреты, действующие уже в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейне, затрагивали только школы и университеты, и то в ограниченном объеме.

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Впрочем, помимо тех, кто хочет запретить гендерный язык, в Германии хватает и желающих сделать его обязательным, как, например, министр культуры Нижней Саксонии Юлия Хамбург. Сама же гендерно-языковая тема давно превратилась в предмет острых общественно-политических дискуссий. Применение гендерного языка за немногими исключениями на земельном уровне в стране никак не регулируется, чем активно пользуются сторонники языкового равенства. Многие политики и журналисты используют гендерный язык добровольно, пропагандируя его таким образом перед своей аудиторией, а в школах и университетах учащимся предлагают соответствующие дополнительные языковые курсы, обучая писать и говорить "гендерно-нейтрально".