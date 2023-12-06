В Баварии запретят использовать так называемый гендерный язык
В государственных и общественных учреждениях Баварии запретят использовать так называемый гендерный язык, подчеркивающий равенство полов. Об этом объявил переизбранный недавно на пост баварского премьера Маркус Зёдер. Теперь в местных школах будут учиться не "ученики*цы", как это принято писать по правилам гендерного немецкого, а просто ученики. Управлять землей будут чиновники, а не "чиновники*цы", а в СМИ вместо "журналистов*ок" станут работать обычные журналисты. (Звездочки тут в гендерных словах можно заменить на двоеточия - и так, и так пишут).
Запрет также коснется университетов, общественного радио и телевидения и прочих подобных учреждений. Таким образом Бавария станет первой немецкой федеральной землей, где гендерный язык останется разрешенным фактически только в частной сфере. До сих пор подобные запреты, действующие уже в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейне, затрагивали только школы и университеты, и то в ограниченном объеме.
Впрочем, помимо тех, кто хочет запретить гендерный язык, в Германии хватает и желающих сделать его обязательным, как, например, министр культуры Нижней Саксонии Юлия Хамбург. Сама же гендерно-языковая тема давно превратилась в предмет острых общественно-политических дискуссий. Применение гендерного языка за немногими исключениями на земельном уровне в стране никак не регулируется, чем активно пользуются сторонники языкового равенства. Многие политики и журналисты используют гендерный язык добровольно, пропагандируя его таким образом перед своей аудиторией, а в школах и университетах учащимся предлагают соответствующие дополнительные языковые курсы, обучая писать и говорить "гендерно-нейтрально".
Однако у подавляющего большинства немцев эти языковые новшества вызывают сильное отторжение. Согласно соцопросу, проведенному телеканалом RTL, 73 процента немцев раздражаются, когда читают или слышат гендерные выражения, а почти половина хотели бы их вовсе запретить. Особенно недовольны родители школьников, которых вместо литературного немецкого пытаются обучать гендерному языку. К тому же у немецких школьников и без того серьезные проблемы с чтением и письмом. В свежем международном исследовании "PISA для школ" говорится, что проблемы с чтением в Германии испытывает каждый четвертый ученик. На это исследование указывал и баварский премьер Зёдер, призывая тратить силы учителей на развитие у школьников базовых навыков.