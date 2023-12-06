Украинские СМИ заявили, что экс-депутата Киву убили в рамках операции СБУ

Ряд украинских СМИ заявили, что бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в Московской области убили в рамках «спецоперации» Службы безопасности Украины.

Украинские СМИ сообщили, кто стоит за ликвидацией Кивы
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Соответствующие сообщения со ссылкой на собственные источники распространили «Суспильне», «УНИАН» и «Украинская правда».

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Рады Ильи Кивы

Ранее РИА Новости сообщало, что в Московской области было обнаружено тело, предположительно, Ильи Кивы.

Официального подтверждения гибели Кивы нет.