Финляндия захотела открыть пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия захотела открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией с 14 декабря 2023 года. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен.

Он подчеркнул, что демонтаж заграждений на КПП займет несколько часов, после чего движение транспорта будет восстановлено. Однако некоторые ограждения останутся на местах на случай повторного закрытия границ при очередном наплыве просителей убежища.