Экс-глава Гагаузской автономии: Санду создаст «политическую инквизицию»

Бывшая глава Гагаузской автономии и лидер оппозиционной ассоциации «Платформа Молдова» Ирина Влах заявила, что президент Молдавии Майя Санду создаст в стране «политическую инквизицию». Об этом она написала в своём Telegram-канале.

По мнению Влах, в 2024 году Санду устроит «охоту на ведьм» через новый Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, за создание которого ранее проголосовал парламент. Влах считает, что центр будет использоваться для подавления критики власти в интернете.