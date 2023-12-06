Экс-глава Гагаузской автономии: Санду создаст «политическую инквизицию»
Бывшая глава Гагаузской автономии и лидер оппозиционной ассоциации «Платформа Молдова» Ирина Влах заявила, что президент Молдавии Майя Санду создаст в стране «политическую инквизицию». Об этом она написала в своём Telegram-канале.
По мнению Влах, в 2024 году Санду устроит «охоту на ведьм» через новый Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией, за создание которого ранее проголосовал парламент. Влах считает, что центр будет использоваться для подавления критики власти в интернете.
«Начинается время небывало жесткой цензуры. Это принесет большое удовлетворение Майе Санду, которая из гордости и зависти уничтожила многие проевропейские партии», — написала она.
Ранее протестующие фермеры обвинили власти Молдавии во лжи и манипуляциях.