Президент Ирана прибыл в Москву

В Москву с визитом прибыл президент Ирана Эбрахим Раиси. Глава исламской республики проведет переговоры с российским руководством, сообщил в соцсети иранский посол в РФ Казем Джалали.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, в том числе транспорт и энергетику. Главы государств также затронут международные и региональные вопросы. Переговоры лидеров России и Ирана пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.

Раскрыты темы переговоров Путина и президента Ирана Раиси

Накануне Путин побывал с визитами в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.