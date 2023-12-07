Президент Ирана прибыл в Москву

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Эбрахим Раиси обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, в том числе транспорт и энергетику. Главы государств также затронут международные и региональные вопросы. Переговоры лидеров России и Ирана пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.