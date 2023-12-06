Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Норвегии
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Отрывки пранка над еще одним европейским политиком они опубликовали в Telegram-канале.
Пранкеры представились главе норвежского кабмина высокопоставленным чиновником из африканской страны. Во время разговора Стере поддержал идею мирных переговоров между Россией и Украиной.
«Следует попытаться сначала решить ключевые вопросы дипломатическими мерами, на некотором расстоянии от политических лидеров», — подчеркнул он.
Также политик затронул и тему передачи западного оружия Украине. По его словам, бесконтрольная поставка вооружений Киеву приводит к тому, что они нелегальным путем попадают в третьи руки, в том числе и к ХАМАС.
Стере также признался, что не верит в то, что поставка 7-8 норвежских истребителей F-16 хоть как-то спасет Украину на поле боя. По его словам, передача самолетов является довольно «далекой перспективой», поскольку перед этим необходима длительная подготовка и создание инфраструктуры.
Вопрос о виновным в подрывах «Северных потоков» и вовсе напугал политика. Он по ошибке назвал собеседника женским именем и заявил, что Новрегия не причастна к происшествию, подчеркнув, что это была «сложная операция, которую не под силу сделать кому попало». Назвать виновных он так и не смог, сославшись на то, что расследование продолжается.