Эрдоган впервые за последние шесть лет посетил Грецию

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за последние шесть лет посетил соседнюю Грецию. По итогам блиц-визита им и греческим премьером Кириакосом Мицотакисом подписана двусторонняя Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве. В таком соглашении соседних стран, обе из которых к тому же входят в НАТО, не было бы ничего необычного, если бы не одно но. Не прошло и года с тех пор, как тот же Эрдоган публично угрожал ударом новых турецких баллистических ракет "Тайфун" по Афинам и намекал на то, что турки "придут внезапно ночью". А еще раньше заявлял, что Мицотакиса для него и "больше не существует" и он никогда больше не намерен "ни встречаться, ни иметь с ним дело".

Теперь все это в лучших традициях "политики восточного базара" осталось в прошлом. После того, как в Греции и Турции завершились электоральные циклы и на ближайшие несколько лет определись лидеры, пришло время собирать камни. Тем более, что дальше разбрасываться ими в и без того проблемном восточно-средиземноморском регионе стало просто опасно для обеих сторон. Весь уходящий год прошел под знаком повышенной конфронтации между Анкарой и Афинами. Застарелые греко-турецкие противоречия резко обострились из-за разногласий относительно морских границ островов в восточной части Эгейского моря, а также их статуса. Турция, играя мускулами, официально обвинила Грецию в нарушении Лозаннского договора от 1923 года и потребовала немедленно демилитаризовать территории греческого архипелага Додеканесос. Эллада же категорически отказывалась это делать, настаивала на готовности защищать свой суверенитет над островами всеми средствами и быстро вооружалась для потенциального конфликта. Несмотря на в буквальном смысле витавшую в воздухе напряженность - вооруженные турецкие истребители открыто летали на греческими территориями - прямой конфронтации между странами, как это произошло в 1996 году у острова Имия, в итоге удалось избежать. Нынешний визит Эрдогана в Афины, который занял всего пять часов, по крайней мере на время отложил возможность новой греко-турецкой эскалации.

В преддверии своего визита в Грецию, который официально приурочен к пятому по счету заседанию Высшего совета сотрудничества между двумя странами, Эрдоган не жалел ласковых слов для своего греческого контрпартнера.

"Я ему так скажу: Кириакос, друг мой, мы не угрожаем вам, если вы не угрожаете нам", - сказал турецкий лидер в интервью греческой газете Kathimerini.

По его словам, в Турции "никогда не считали соседнюю Грецию врагом или соперником" и, как и всем странам, ей нужны друзья, а не враги. Если же говорить о противоречиях касательно морских границ в Эгейском море, то решать их нужно путем диалога или в Международном суде в Гааге.

Позитивную повестку переговоров также наполнили упреждающие декларации Эрдогана о необходимости совместного сотрудничества в торговле, транспорте, энергетике, здравоохранении, технологиях и образовании. Другими словами - во всех тех областях, где Евросоюз, куда входит Греция, может оказать реальную поддержку испытывающей экономические сложности Турции. Тем более, что уже 19-20 декабря в Брюсселе состоится очередное заседание совместного парламентского комитета ЕС-Турция, где будут обсуждаться перспективы модернизации запущенного еще в 1995 году, но с тех пор не обновлявшегося таможенного союза между сторонами.

Как пишут греческие СМИ, в прямом эфире освещавшие буквально каждый шаг турецкого президента в оцепленном тремя тысячами полицейских центре Афин, по сравнению с предыдущим приездом Эрдогана в Грецию (состоялся шесть лет назад) нынешний визит прошел на удивление "мягко". Ведь в прошлый раз турецкий лидер, заехав ненадолго в греческую столицу, отправился прямиком на север Эллады, где проживает большое количество мусульманского населения. И этот шаг вызвал оторопь в Афинах, которые подозревают чересчур радушно принявшее президента Турции нацменьшинство Западной Фракии в нелояльности.