Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения, сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Lenta.ru

6 декабря Садыр Жапаров отмечает свое 55-летие. Вечерняя Москва

"Сегодня у президента Садыра Жапарова юбилей, но он запретил подарки, человек исключительной скромности", - заявил Байсалов. ТАСС