Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки

Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения, сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Lenta.ru
6 декабря Садыр Жапаров отмечает свое 55-летие. Вечерняя Москва
"Сегодня у президента Садыра Жапарова юбилей, но он запретил подарки, человек исключительной скромности", - заявил Байсалов. ТАСС
Жапарова поздравили, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин. Последний в поздравительной телеграмме отметил, что личный вклад Жапарова в развитие отношений между странами "трудно переоценить". Российская газета