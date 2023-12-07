В Норвегии подняли вопрос о присутствии в стране боеспособных украинцев

Депутат норвежского парламента Сильви Листхауг обратилась к премьер-министру страны Йонасу Гар Стёре по поводу присутствия в Норвегии боеспособных граждан Украины. Парламентарий попросила прокомментировать, как предоставление убежища таким лицам соотносится с тем, что Осло оказывает Киеву существенную военную помощь. С запросом депутата ознакомился RT.

«Высказали ли украинские власти что-нибудь норвежским властям по этому вопросу? И как относится премьер-министр к тому, что Норвегия поддерживает Украину значительными объёмами военной помощи и одновременно предоставляет убежище её боеспособным гражданам?» — спросила Листхауг.

Она отметила, что, по данным Норвежского иммиграционного управления, более 12 тыс. украинских мужчин «трудоспособного возраста» получили вид на жительство в Норвегии в рамках схемы коллективной защиты.

Депутат также напомнила о действующем на Украине запрете на выезд для некоторых категорий граждан. В частности, это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В своём письме Листхауг сообщила, что, по мнению бывшего командира батальона KFOR (международного контингента, отвечающего за ситуацию в Косове) и спецпосланника Генсека ООН Роберта Муда, прибытие этих граждан в Норвегию «принципиально неприемлемо и их следует отправить обратно на Украину».