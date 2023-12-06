G7 захотела переманить одного из главных союзников России на свою сторону

Страны G7 во время онлайн-саммита заявили о желании строить конструктивные и стабильные взаимоотношения с Китаем. С помощью этого сотрудничества они рассчитывают оказать давление на Россию по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия и непосредственного выражения нашей озабоченности. Призываем Китай оказать давление на Россию для сворачивания конфликта на Украине», — передают РИА Новости итоги встречи стран «Большой семерки».

Одновременно с заявлениями о сотрудничестве, страны G7 планируют сократить зависимость от Китая в различных цепочках поставок. При этом подходы и политические методы «Большой семерки» не будут мешать развитию и прогрессу КНР.