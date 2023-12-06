Новую финскую АЭС преследуют постоянные аварийные отключения
Финская АЭС «Оликилуото-3» столкнулась с серией аварийных отключений, приведших к перерывам в производстве электроэнергии. Как сообщает газета «Известия», происшествия вскрыли многочисленные нарушения, которые допустила компания Areva при постройке станции.
29 ноября третий блок АЭС приостановил работу. Оператор станции Teollisuuden Voima сообщил, что причиной стало «аварийное испытание». Это уже третье ЧП за последние недели — энергоблок уже останавливали 19 и 20 ноября. В первом случае причиной стала неназванная неисправность, а во втором — неполадки на турбинном острове.
Основное оборудование турбинного острова «Олкилуото-3» составляют одна турбина высокого и три низкого давления, насосы питательной воды, конденсатор и генератор. Где именно была обнаружена неисправность — оператор не уточнял. Однако больше года назад, 18 октября 2022 года, на турбинном острове третьего энергоблока выявили повреждения насосов.
Само строительство третьего энергоблока станции было сложным тяжелым. Подрядчиком в 2003 году стала французская компания Areva. При этом назвать блестящими достижения Франции в сфере атомной энергетики нельзя — после 80-х в стране не было запущено в эксплуатацию ни одного энергоблока. Тогда проектировщик и строитель французских АЭС Framatome, позже вошедший в Areva, решил сосредоточиться на обслуживании и разрабатывать собственные технологии. Так появилась идея французского реактора ERP, с которым компания вышла на тендер в Финляндию.
Однако положение дел французами было ощутимо приукрашено, особенно относительно степени готовности проекта. В Areva планировали доделать его за время между заключением договора и запланированным началом строительства в районе 2005 года. При этом компания отвечала за поставку реакторного блока, тогда как турбинный остов должен был изготовить немецкий Siemens. Первоначально энергоблок планировали запустить в 2009 году, а сам проект стать демонстрацией франко-германских ноу-хау атомного строительства.
Промышленность самой Финляндии могла мало что произвести для нужд АЭС, к тому же услуги финских строителей обходились слишком дорого. Сэкономить решили за счет привлечения более дешевых работников, однако в итоге экономия оказалось сомнительной. Сотрудников из числа поляков и выходцев из стран Азии приходилось учить, тогда как и сами французские инженеры допускали ошибки, а некоторые этапы возведения приходилось начинать сначала.
В результате запустили реактор лишь в декабре 2021 года. Производство электричества планировали начать уже через месяц, однако по факту подключили энергоблок к энергосети лишь в марте. Впервые на полную мощность «Олкилуото-3» вышел в сентябре 2022 года, а регулярное производство энергии начал весной 2023 года. Однако продлилось оно не долго и в последние дни Финляндии приходится искать новые источники электричества.
Сейчас финский национальный оператор электросетей Fingrid Oyj пытается урегулировать ситуацию, попросив коммунальные предприятия при необходимости поставить на краткосрочной основе дополнительную электроэнергию. Кроме того, он закупил электричество на общем скандинавском рынке.