Новую финскую АЭС преследуют постоянные аварийные отключения

Финская АЭС «Оликилуото-3» столкнулась с серией аварийных отключений, приведших к перерывам в производстве электроэнергии. Как сообщает газета «Известия», происшествия вскрыли многочисленные нарушения, которые допустила компания Areva при постройке станции.

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29 ноября третий блок АЭС приостановил работу. Оператор станции Teollisuuden Voima сообщил, что причиной стало «аварийное испытание». Это уже третье ЧП за последние недели — энергоблок уже останавливали 19 и 20 ноября. В первом случае причиной стала неназванная неисправность, а во втором — неполадки на турбинном острове.

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Основное оборудование турбинного острова «Олкилуото-3» составляют одна турбина высокого и три низкого давления, насосы питательной воды, конденсатор и генератор. Где именно была обнаружена неисправность — оператор не уточнял. Однако больше года назад, 18 октября 2022 года, на турбинном острове третьего энергоблока выявили повреждения насосов.

Само строительство третьего энергоблока станции было сложным тяжелым. Подрядчиком в 2003 году стала французская компания Areva. При этом назвать блестящими достижения Франции в сфере атомной энергетики нельзя — после 80-х в стране не было запущено в эксплуатацию ни одного энергоблока. Тогда проектировщик и строитель французских АЭС Framatome, позже вошедший в Areva, решил сосредоточиться на обслуживании и разрабатывать собственные технологии. Так появилась идея французского реактора ERP, с которым компания вышла на тендер в Финляндию.

Однако положение дел французами было ощутимо приукрашено, особенно относительно степени готовности проекта. В Areva планировали доделать его за время между заключением договора и запланированным началом строительства в районе 2005 года. При этом компания отвечала за поставку реакторного блока, тогда как турбинный остов должен был изготовить немецкий Siemens. Первоначально энергоблок планировали запустить в 2009 году, а сам проект стать демонстрацией франко-германских ноу-хау атомного строительства.

Промышленность самой Финляндии могла мало что произвести для нужд АЭС, к тому же услуги финских строителей обходились слишком дорого. Сэкономить решили за счет привлечения более дешевых работников, однако в итоге экономия оказалось сомнительной. Сотрудников из числа поляков и выходцев из стран Азии приходилось учить, тогда как и сами французские инженеры допускали ошибки, а некоторые этапы возведения приходилось начинать сначала.

В результате запустили реактор лишь в декабре 2021 года. Производство электричества планировали начать уже через месяц, однако по факту подключили энергоблок к энергосети лишь в марте. Впервые на полную мощность «Олкилуото-3» вышел в сентябре 2022 года, а регулярное производство энергии начал весной 2023 года. Однако продлилось оно не долго и в последние дни Финляндии приходится искать новые источники электричества.