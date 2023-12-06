Япония проведет онлайн-саммит G7 с участием Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду вечером проведет онлайн-саммит G7, на который приглашен также президент Украины Владимир Зеленский . Об этом заявил на пресс-конференции генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно .

"Вечером 6-го числа премьер-министр Фумио Кисида в качестве председателя G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров "семерки". В дополнение к лидерам "семерки" в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский", - сказал он.

По словам Мацуно, лидеры G7 планируют обсудить "важные вопросы, стоящие перед международным сообществом", в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также вопросы, связанные с искусственным интеллектом.