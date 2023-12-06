Министр обороны Германии отказался считать Украину союзником

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия делает все возможное для помощи Украины, но не смог назвать две страны союзницами. Об этом он рассказал в интервью ZDF.

Писториус отметил, что производство оружия и боеприпасов в Германии идет медленнее, чем планировалось, так как промышленность не может столь быстро удовлетворять потребности Киева.

В качестве примера министр привел производство боеприпасов самоходных установок Gepard, которое Германии пришлось возобновлять. Этот процесс занял шесть месяцев.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — подчеркнул Писториус.

В то же время он отметил, что Германия не является союзницей Украины, не состоит с ней в одном в альянсе и, следовательно, не обязана вмешиваться в конфликт.

Министр добавил, что Германия сейчас является второй страной по объемам помощи Украине, «намного опережая других». Министр обороны особо выделил направление противовоздушной обороны, «которое столь важно для Украины зимой».

Писториус отметил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает производить вооружения, и это снижает эффект от западных поставок.

Президент Джо Байден ранее попросил Конгресс одобрить пакет почти на 106 миллиардов долларов, включающий помощь Украине и Израилю, но республиканцы блокируют это решение.

Позже в Белом доме предупредили американских конгрессменов и сенаторов, что к концу года у США закончатся деньги для отправки оружия и помощи Украине. Глава Управления по бюджету Белого дома Шаланда Янг подчеркивала, что это «поставит страну на колени на поле боя».