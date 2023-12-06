Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом Венесуэлы

В ходе заседания федерального совета правительства Мадуро призвал Нацассамблею страны принять органический закон о защите присоединенной территории. Он подчеркнул, что разработка документа в руках депутатов, поэтому необходимо принять «хороший, красивый закон, используя высокую юридическую и законодательную технику», а также нужно провести консультации.