Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом страны. Регион получил название Гайана-Эссекибо, сообщает издание Ultimas Noticias.
В ходе заседания федерального совета правительства Мадуро призвал Нацассамблею страны принять органический закон о защите присоединенной территории. Он подчеркнул, что разработка документа в руках депутатов, поэтому необходимо принять «хороший, красивый закон, используя высокую юридическую и законодательную технику», а также нужно провести консультации.
Президент Венесуэлы предложил создать на территории подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, он дал три месяца для завершения операций.