Трампа назвали «кнопочным воином» и вызвали на дебаты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис вызвал своего соперника в президентской гонке Дональда Трампа на дебаты, назвав его «кнопочным воином». Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News в программе Лоры Ингрэм.

© Газета.ру

Десантис напомнил о регулярных нападках Трампа и предположил, что дебаты один на один могли бы пройти в эфире Fox News.

«Перестань быть кнопочным воином, давай выйдем и поспорим один на один. За последний год ему [Трампу] было что сказать обо мне. Скажи мне это в лицо. Я в игре», — сказал Десантис.

Ранее Десантис заявил, что Соединенные Штаты могут не оправиться от следующих четырех лет правления Байдена в случае его победы на президентских выборах.