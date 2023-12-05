Глава ФБР пожаловался на большое число российских разведчиков в США
Директор Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристофер Рэй на слушаниях в Конгрессе заявил, что в США действует много российских агентов.
«У них есть офицеры разведки здесь, в США.
Слишком много по любым стандартам», - утверждает глава ведомства.
По словам Рэя, Россия обладает передовыми киберпрограммами. Москва вложила в их разработку значительные средства, отметил он. Глава ведомства обвинил РФ в использовании наступательных киберпрограмм против США и их союзников, а также в укрывательстве киберпреступников, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал обвинения в адрес Москвы в хакерских атаках «излюбленным хобби во всем мире», сообщает «Радиоточка НСН».